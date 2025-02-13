أكسيوس: 145 ديمقراطيا يطالبون ترامب بالتراجع عن تعليقات غزة

علم موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن أكثر من ثلثي الديمقراطيين بمجلس النواب وقعوا خطاباً إلى الرئيس دونالد ترامب يحثونه فيه على التراجع عن تعليقاته "الخطيرة" التي تقترح سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وأثارت تعليقات ترامب موجة انتقادات من المشرعين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حتى أن بعض الجمهوريين يصفونها بغير قابلة للتطبيق وتتعارض مع سياسة ترامب الخارجية المعلنة المتعلقة بعدم التدخل.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة" وتحوله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

وزاد الأمر هذا الأسبوع بالقول إنه لن يحق للفلسطينيين العودة إلى غزة، قائلاً عن المنطقة: "سأمتلك هذه".

وكتب المشرعون في الخطاب، الذي حصل "أكسيوس" على نسخة منه: "نشعر بالقلق من أن رئيساً أمريكياً يناصر للإبعاد القسري والتهجير الدائم لـ2 مليون شخص".

ووقع على الرسالة 145 عضواً ديمقراطياً من بين 215 عضوا في مجلس النواب، بقيادة النائبين شون كاستن وبراد شيرمان.

ودفع الأعضاء بأن مثل هذه الخطوة "لن يمكن الدفاع عنها أخلاقياً فحسب"، لكنها أيضاً ستضر بمكانة الولايات المتحدة عالمياً، وتعرض القوات الأمريكية للخطر، وتؤدي إلى زيادة الإرهاب، وفقاً لما نقله "أكسيوس".

كما دفعوا بأن تعليقات ترامب "تخاطر بتهديد الفرصة أمام الولايات المتحدة للعمل مع شركائنا العرب" على إعادة بناء غزة وإيجاد نهاية سلمية للصراع مع إسرائيل.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات "أكسيوس" للتعليق.