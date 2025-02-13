ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على إجراء مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البدء فى"مفاوضات" حول إنهاء حرب أوكرانيا.

وقال الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء كشف فيه عن مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين، إنهما "سيعملان معا بشكل وثيق للغاية".

وجاءت المكالمة عقب صفقة تبادل للسجناء أفرجت روسيا بموجبها عن المدرس الأمريكي مارك فوجل، وهو من ولاية بنسلفانيا، بعد سجنه لأكثر من ثلاث سنوات.

وأكد مسؤولان أمريكيان، اليوم الأربعاء، أنه يجرى اتخاذ إجراءات للإفراج عن ألكسندر فينيك، وهو مجرم روسي مدان، كجزء من صفقة تبادل شهدت إفراج موسكو عن مارك فوجل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثة التي دارت بين ترامب بوتين شملت عدة ملفات تضمنت الشرق الأوسط وإيران، لكن التركيز الرئيسي انصب على أوكرانيا .

وذكر بيسكوف أن ترامب دعا إلى وقف سريع للأعمال العدائية وتسوية سلمية، وأن "الرئيس بوتين بدوره شدد على الحاجة إلى استئصال الأسباب الجذرية للصراع واتفق مع ترامب على أنه يمكن التوصل لتسوية طويلة الأمد عن طريق محادثات السلام".

وذكر بيسكوف للصحفيين: "إن الرئيس الروسي دعم إحدى الأطروحات الرئيسية للرئيس الأمريكي التي مفادها أن الوقت قد حان لأن يعمل بلدينا معا. ودعا الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لزيارة موسكو وأعرب عن استعداده لاستضافة مسؤولين من الولايات المتحدة في روسيا لمناقشة قضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك أوكرانيا بطبيعة الحال، والتسوية الأوكرانية".

على صعيد متصل ،أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهما تحدثا وعبر الهاتف بشأن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن المحادثة كانت "مهمة" وقال إنهما ناقشا "فرص تحقيق السلام"، بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية السابقة التي جرت بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين