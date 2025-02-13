ضبط عصابة و228 سلاحا ناريا خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 228 سلاحا ناريا بحوزة 180 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "25 بندقية آلية، و35 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و161 فردا محليا، و2304 طلقات مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و224 قطعة سلاح أبيض" وورشة لتصليح الأسلحة النارية.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان ارتكبا 4 حوادث متنوعة، و394 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 903 كيلو مخدرات، و6812 قرصا مخدرا.

وضبط 25 متهما هاربا، و19 متهما بالبلطجة، 334 دراجة نارية مخالفة، و28 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 85 ألفا و884 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 58 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.