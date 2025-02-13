اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة عند معبر رفح المصري تمهيدا لدخول غزة

تصطف عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة ، وفق قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس .

وأشارت القناة إلى "اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة".

من جانبها، أفادت شبكة سكاي نيوز عربيه بدخول ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام التي تقدر بـ10 آلاف خيمة إلى مناطق شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الإسرائيلي.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تأجيل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت حتى إشعار آخر، متهما إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

فيما هددت إسرائيل بإنهاء الهدنة إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحلول السبت المقبل.

من جهتها، ناشدت بلدية غزة الجهات الدولية والمنظمات الإغاثية التحرك العاجل لتوفير المعدات الثقيلة والموارد المالية اللازمة من أجل إعادة الحياة وإعمار الدمار الكبير الذي خلفه العدوان "الإسرائيلي".

وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية غزة، حسني مهنا، لوكالة شهاب الفلسطينية إن البلدية تواصل جهودها ضمن الإمكانيات المتاحة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الشريكة لإزالة الركام من المناطق الحيوية، لكن تحسين الظروف يتطلب دعمًا دوليًا ملموسًا وإجراءات سريعة لتسهيل دخول المعدات والتمويل اللازم.

وذكر أن عملية فتح الشوارع وإزالة الركام الناتج عن الحرب الإسرائيلية تواجه صعوبات كبيرة، ما أثار استياء الفلسطينيين ودفعهم إلى تقديم شكاوى متزايدة بشأن البطء في تسهيل الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.