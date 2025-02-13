بريطانيا تتعهد بمواصلة الدعم لأوكرانيا وسط تقارير عن اتفاق ترامب وبوتين على إنهاء الحرب

أشارت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر، إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الدفاع الأوكراني ضد روسيا، وذلك بعدما زعم ​​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على بدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، عن راينر، القول إن دعم بريطانيا لأوكرانيا يظل "ثابتا"، في ظل التحركات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع.

وقال ترامب، إنه اتفق مع بوتين، خلال محادثة هاتفية أمس الأربعاء، على "العمل معا عن كثب"؛ لإنهاء الصراع القائم منذ ثلاثة أعوام.

وفي تصريحات لشبكة "آي تي في"، قالت نائبة رئيس الوزراء لدى سؤالها عن مزاعم الرئيس الأمريكي، إن الحكومة و"البرلمان بأكمله" متحدان في دعم كييف.