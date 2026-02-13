محافظة الجيزة تمنع إقامة سوق الجمعة العشوائي بشارع الدكتور لاشين بحي الهرم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بحي الهرم لمنع إقامة سوق الجمعة العشوائي بشارع الدكتور لاشين وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع والتصدي لكل مظاهر الإشغال والتعدي على الطريق العام.

وأكد محافظ الجيزة، أن الشارع كان يشهد على مدار فترات طويلة تكدسات مرورية وزحامًا شديدًا نتيجة محاولات إقامة السوق العشوائي ما كان يؤثر سلبًا على حركة المواطنين والمركبات.

وأوضح المحافظ، أن منع إقامة السوق أسفر عن تحقيق سيولة مرورية غير معتادة، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار المتابعة الميدانية اليومية من الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.