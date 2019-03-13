الجارديان: ميركل تعتبر تمديد أجل المادة المعنية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرا سهلا

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن تأمين اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" حتى نهاية يونيو المقبل سيكون أمرا سهلا.

وكشفت المصادر - في تصريحات خاصة لصحيفة "الجارديان" البريطانية - أن ميركل أكدت أن برلين لن تقف عائقا أمام تمديد أمد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم انتهاج مواقف متشددة في بعض العواصم الأوروبية إزاء احتمالية تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تخص الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما اعترض دبلوماسيون على تكاسل بريطانيا إزاء مد أمد الخروج.

وأشارت الجارديان إلى أنه بعد تصويت مجلس العموم البريطاني برفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بخصوص بريكست، قالت ماي مساء أمس إنه إذا صوت أعضاء البرلمان اليوم ضد بريكست بدون اتفاق، ستطلب ماي منهم غدا الخميس، أن يبدوا رأيهم عما إذا كانوا يرغبون في تمديد أمد المادة 50.

وذكرت ماي أن تمديد أمد الخروج سيكون لفترة قصيرة، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تنظر في تأجيل الخروج لمدة ثلاثة أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميركل صرحت خلال القمة العربية الأوروبية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي ، بأن تمديد أمد بريكست لحين إجراء الانتخابات الأوروبية في 23 مايو المقبل سيكون أمرا سهلا للغاية، كما أكدت أن زيادة أمد الخروج حتى 30 يونيو المقبل قبل انعقاد البرلمان الأوروبي سيكون سهلًا أيضًا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي في 29 مارس الجاري.