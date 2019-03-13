ألمانيا: لن نحلل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال متحدث باسم المكتب الفيدرالي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، اليوم الأربعاء، إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد.

وقال المتحدث جيرموت فريتاج: "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك"، بحسب وكالة "رويترز".

كان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة وهي من طراز بوينيج 737 ماكس 8 سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.

وكانت الطائرة قد تحطمت في العاشر من مارس، في منطقة بيشوفتو التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الساعة 8.44 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقتل جميع ركاب الطائرة، وعددهم 157 شخصا، من أكثر من 30 بلدا.

وتعد الكارثة هي الثانية في أقلّ من ستة أشهر بعد سقوط طائرة بوينج 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الإندونيسية "لايون اير" في أكتوبر 2018، أودى بحياة 189 شخصاً.

منعت بوينج 737 ماكس من التحليق في الأجواء الفرنسية والبريطانية والألمانية والكندية والأوكرانية، كما حظرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية من الأجواء الأوروبية كل رحلات ماكس 8 وماكس 9 المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي أو المنطلقة منه أو بين دوله، إن كانت مشغلة من طرف أوروبي أو من طرف ثالث.

وقبل أوروبا، أطلقت آسيا الهجوم على طائرات بوينج، لتمنعها من التحليق أو تعلق العمل بها كلّ من أستراليا وسنغافورة والصين التي تسلمت 76 من هذا الطراز.

ومنعت الهند ونيوزيلندا ومصر ولبنان أيضاً تحليق تلك الطائرات في أجوائها.