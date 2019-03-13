السلطات الألمانية تشن حملة مداهمات كبيرة ضد عصابات دولية

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بمشاركة نحو 600 فرد من قوات الأمن، شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة ضد عصابات دولية تركزت في مدينتي لودفيجسهافن ومانهايم غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم الأربعاء اعتقال ثلاثة مشتبه بهم عقب تفتيش 70 عقارا تجاريا وخاصا.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الحملة تستهدف عصابات نشطة على المستوى الدولي في مجال غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتزوير الوثائق، مضيفة أن هذه الجرائم نتج عنها خسائر تقدر بالملايين.

وذكرت الشرطة في مدينة لودفيجسهافن أن الحملة سبقها اعتقال أربعة مشتبه بهم في نهاية فبراير الماضي بتهمة تهريب المخدرات.