إغلاق معظم المحال التجارية في النمسا وعزل المناطق الجبلية

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أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الجمعة، أن معظم المحال التجارية في البلاد ستغلق أبوابها الأسبوع المقبل، وذلك للقضاء على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، في حين لن يُسمح للبارات والمطاعم بالعمل في المساء.

وأضافت الحكومة أنه سيسمح فقط للشركات التي تبيع الضروريات اليومية الأساسية، مثل الغذاء والدواء بالاستمرار في فتح أبوابها.

وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس: "ستغلق النمسا تقريبا ، ليس لفترة طويلة ، ولكن لفترة معينة من الزمن".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين في وادي بازناون ومنتجع سانت انطون في مقاطعة التيرول ، وهي المقاطعة التي شهدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المميت.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن 432 حالة بينها حالة وفاة واحدة.