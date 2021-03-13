رواندا تعلن استعدادها لاستضافة قمة قادة الكومنولث المقبل

أعلنت أمانة منظمة دول الكومنولث البريطاني الكومنولث، اليوم السبت، أن رواندا مستعدة لاستضافة الاجتماع المقبل الذي يعقد مرة كل سنتين لرؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM)، والذي تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقالت باتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث، في مؤتمر صحفي في العاصمة الرواندية كيجالي، اليوم إن الاجتماع المزمع عقده في يونيو القادم يعد فرصة كبيرة لدول الكومنولث لمناقشة كيفية الاستجابة للتحديات التي نجمت عن فيروس كورونا المستجد وكذلك لتباحث آثار التغير المناخي.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي فنسنت بيروتا التزام بلاده بتنظيم حدث آمن وناجح. وقال إن أزمة كوفيد -19 العالمية أظهرت بعمق الحاجة الملحة للتضامن وأهمية اتباع نهج أكثر تضافرًا لمواجهة التحديات الحالية والاستعداد لتحديات المستقبل.

يشار إلى رواندا انضمت رسميا إلى منظمة دول الكومنولث بموجب قرار اتخذ خلال القمة المنعقدة في ترينيداد وتوباجو في العام 2009.. وتعد رواندا ثاني بلد بعد موزمبيق ينضم إلى المنظمة دون أن يكون من المستعمرات البريطانية السابقة.