البنتاجون: لا يوجد إصابات بين العسكريين الأمريكيين في هجوم أربيل

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أنه لم يسقط أى قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم بالصواريخ على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية -في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية- إن الحكومة العراقية تحقق في الهجوم، وأن الخارجية الأمريكية ستصدر بيانا حول الهجوم، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد مصدر الصواريخ حتى الآن.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت اليوم تعرض مدينة أربيل الى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية، مضيفة أن الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة من المدينة، وأن القوات الأمنية شرعت في فتح تحقيق في الحادث.