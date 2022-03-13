الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: 300 ألف شخص يخضعون للعزل حاليا

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن نحو 300 ألف شخص يخضعون حاليا للعزل أو في الحجر المنزلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين القول إن المدينة عززت من الدعم لمن يخضعون للعزل بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، كما سوف تبدأ في إرسال لوازم طبية للمصابين بالفيروس ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان إن اللوازم سوف تشمل أقراص لعلاج الآلم والحمى وأجهزة لقياس معدل الاكسجين.

وتعتزم هونج كونج حشد جميع القطاعات لمكافحة فيروس كورونا والمساعدة في مواجهة موجة التفشي الخامسة للفيروس.

ويشار إلى أن النظام الصحي للمدينة وأماكن حفظ الموتى تواجه ضغطا من حالات الاصابة المرتفعة بفيروس كورونا، التي أدت لتسجيل معدل وفاة بالفيروس يعد ضمن أعلى المعدلات في العالم.

وكانت هونج كونج قد سجلت أمس السبت أكثر من 27 ألف حالة إصابة بالفيروس، مقارنة بـأكثر من 56 ألف حالة في الثالث من آذار/مارس الجاري.

وقالت لام إن المدينة لديها الموارد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا بمساعدة الصين، كما أنها مستعدة لتخصيص مزيد من الأموال لمواجهة الفيروس.