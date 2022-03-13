العاصمة الألمانية تطلب مساعدتها في إيواء اللاجئين القادمين من أوكرانيا

تستقبل العاصمة الألمانية برلين كل مساء نحو 1000 لاجئ جديد قادمين من أوكرانيا.

وقالت عمدة المدينة، فرانتسيسكا جيفي، اليوم الأحد، أمام أحد نزل الطوارئ الجديدة في مطار تيجل السابق إن إجمالي القادمين الجدد خلال العطلة الأسبوعية الحالية وصل إلى قرابة 4000 شخص.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "برلين لا يمكنها تنظيم هذا بمفردها وهي في حاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة الاتحادية"، مشيرة إلى أن الولايات الألمانية الباقية أبلغت عن وجود ما يتراوح بين 600 و1300 مكان شاغر لديها في كل يوم من الأيام الماضية.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، كاتيا كيبينج أن "برلين تتحمل أعدادا تعادل ما تتحمله كل الولايات الأخرى".

وأضافت جيفي، أنها ناشدت الجيش الألماني، في العاشر من الشهر الجاري إمداد الولاية بـ 240 جنديا للقيام بدعم جهود الإيواء والعمل في ثلاث نوبات بواقع 80 جنديا في كل نوبة لكنها لم تتلق ردا رسميا بعد، وتابعت أنه لا توجد مؤشرات على أنه ستكون هناك مساعدة.

وأوضحت أنها ستكتب إلى كل المسؤولين والموظفين في الولاية غدا الاثنين، لتقديم المساعدة لافتة إلى أن هناك حاجة إلى 600 شخص للقيام بعملية التنظيم بأكملها، "وهذه ليست مهمة تخص برلين وحدها بل هذه مهمة وطنية"، وتوقعت ارتفاع معدل اللاجئين القادمين من المناطق التي تهاجمها روسيا في أوكرانيا إلى ما يزيد عن 10 آلاف لاجئ يوميا.

وفي غضون ثلاثة أيام، وضعت الولاية نحو 500 سرير في الصالة الرئيسية القديمة في مطار تيجل، تم توزيعها في قطاعات منفصلة كل قطاع يسع لعشرة أشخاص. ووصل عدد الأشخاص الذين باتوا ليلة السبت/الأحد الماضية إلى 425 شخصا منهم 105 طفل.