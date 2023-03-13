ليبيا: باتيلي يطلع حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات

اجتمع قائد قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر القيادة العامة ببنغازي.



وقالت الصفحة الرسمية لقوات القيادة العامة على موقع «فيسبوك»، مساء الاثنين، إن «باتيلي» أطلع «حفتر» على الخطة الأممية للبعثة في المرحلة المقبلة، والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



وأضافت أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة؛ لاستكمال القاعدة الدستورية.



والسبت الماضي، كشف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، عن ملامح رؤيته لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى التخطيط لوضع خارطة طريق في منتصف يونيو المقبل تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.





