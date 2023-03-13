 تركيا: ارتفاع إنفاق السياح الأجانب بنسبة 43% خلال يناير الماضي ليصل لـ2.87 مليار دولار - بوابة الشروق
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تركيا: ارتفاع إنفاق السياح الأجانب بنسبة 43% خلال يناير الماضي ليصل لـ2.87 مليار دولار

أنقرة - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:20 ص

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي التركي، ارتفاع إنفاق السياح الأجانب في تركيا بنسبة 43% في يناير الماضي، ليصل إلى 2.87 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير عام 2022، وبنسبة 263% مقارنة بشهر يناير عام 2021.

وأضافت البيانات أن إنفاق الأجانب، المصنف بأنه ائتمان السفر، شكل 43% من ميزان الخدمات للحساب الجاري في يناير الماضي، مرتفعا من 39% و29% في نفس الشهر لعامي 2022 و2021 على التوالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشكل السفر 11% من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

وارتفع حجم بطاقات السفر مسبوقة الدفع بنسبة 116% ليصل إلى 417 مليون دولار في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وبنسبة 607% لذات الشهر في عام 2021.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع عدد السياح بنسبة 59% ليصل إلى 3.24 مليون سائح في يناير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2022.

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