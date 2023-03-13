وكيل صحة بورسعيد يتفقد مجمع العرب الطبي التخصصي بحي العرب

تفقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، عددًا من منافذ تقديم الخدمة الطبية بمجمع العرب الطبي التخصصي بحي العرب.

وقام الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، ويرافقه الدكتور أشرف المغربي مدير إدارة الأسنان بالمديرية، والدكتور محمد جودة مدير إدارة الطب الوقائي، وأعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة، بجولة تفقدية داخل المجمع، شملت مركز الأسنان التخصصي، حيث تم متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الفرق الطبية بالفترات الصباحية والمسائية.

كما شملت الجولة، مخزن الطعوم والأمصال والتأكد من توافر جميع أنواع الطعوم والأمصال بكميات كافية، وانتظام جميع أطقم العمل وانتظام منظومة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم والأمصال، كما تم المرور على مركز الإرشاد الوراثي، والتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها مدير المركز إلى ضرورة التأكيد على احتياطات مكافحة العدوى والجودة وتفعيل دور اللجان النوعية.