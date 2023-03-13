وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالي 81 مليون دولار خلال أسبوع

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بقيمة حوالي 81 مليون دولار، بالتنسيق مع البنك المركزي، في الفترة من 3 وحتى 9 مارس الجاري وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.

وأضاف القصير -فى بيان اليوم الأثنين - أن الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار، و47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي وحتى 9 مارس الجاري 3,049 مليون طن منها 2,163 مليون طن ذرة، و886 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.

وأكد أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح القصير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.