الدواء المصرية تبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع نظيرتها النيجيرية

بحثت هيئة الدواء المصرية مع الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء بنيجيريا سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المستحضرات الطبية، ودعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، مع الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء بنيجيريا، برئاسة موزيسولا كريستيانا أديي، بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، وبحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التبادل التجاري، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للتعاون في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على التعاون مع الدول الإفريقية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، وكذلك المساهمة في زيادة نفاذية المستحضرات المصرية للأسواق الإفريقية.