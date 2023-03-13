مقتل 99 شخصا في مالاوي بسبب العاصفة الاستوائية فريدي

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لقي 99 شخصا حتفهم في مالاوي جراء العاصفة الاستوائية فريدي، التي أحدثت حالة من الدمار في جنوب شرق أفريقيا للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وأعلنت محطة "إم بي سي" التلفزيونية الرسمية حصيلة القتلى، بعدما كانت قد ذكرت في وقت سابق أن 56 شخصا لقوا حتفهم منذ هبوب العاصفة يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الرئيس لازاروس تشاكويرا حالة الطوارئ في المنطقة الأكثر تضررا في جنوب مالاوي اليوم الإثنين.

ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم في موزمبيق المجاورة خلال نهاية الأسبوع، حسبما أفادت وزارة الصحة.

وتسبب الإعصار في وفاة 134 شخصا في كل من مالاوي وموزمبيق ومدغشقر، وفقا لبيانات رسمية، رغم أن هذه الأرقام مازالت مبدئية.

وقال خبير بالأمم المتحدة، إنه سيتم تقييم المدى الكامل للأضرار خلال الأيام القادمة، مضيفا أنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن العاصفة حتى يوم الأربعاء المقبل.