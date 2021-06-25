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ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق السلوم الساحلى إلى 7 وفيات و15 مصابًا

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 4:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 4:09 ص

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن عدد وفيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السلوم الساحلى ارتفع إلى 7حالات وفاة جميعهم مجهولين الهوية و15 مصابًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى سيدي برانى المركزى، استقبل 15 مصابا، فيما لقى 7 أخرين مصرعهم، جراء إنقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة أبو غليلة شرق مدينة السلوم.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا فى مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطواريء والاستقبال بمستشفى سيدي برانى، والتحفظ على جثث ضحايا الحادث، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، فيما يتم اتخاذ الإجراءات التشريحية لمعرفة وتحديد هوية الضحايا الـ 7.

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