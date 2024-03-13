مبعوث المناخ الأمريكي يحث اليابان على تسريع نشر الطاقة المتجددة



قال جون بوديستا، مبعوث المناخ الأمريكي، في زيارة إلى اليابان إنه يتعين على الدولة الآسيوية تسريع نشر الطاقة المتجددة والتركيز على تقنيات، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، في طوكيو اليوم الأربعاء، أن طاقة الرياح البحرية، لاسيما تكنولوجيا التوربينات العائمة، يمكن أن تساعد اليابان على إزالة الكربون وثمة فرص للتعاون مع أمريكا في هذا الصدد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال إن إعادة تشغيل الطاقة النووية، أمر مهم للبلاد لتلبية أهدافها المناخية.

وذكر المبعوث، الذي تولى المنصب خلفا لجون كيري، الأسبوع الماضي أن هناك "فرصة هائلة" لبناء مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف: "ليس هناك شك في أننا إذا اردنا تجنب كارثة إنسانية، فإننا نحتاج إلى إجراء هذا التحول وزيادة وتيرة حجم هذا العمل".