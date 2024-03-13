ناسا ترسل طائرتي بحث إلى تايوان كجزء من مشروع لمراقبة جودة الهواء في آسيا

أرسلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" طائرتي بحث إلى تايوان، للمرة الثالثة، اليوم الأربعاء؛ لمساعدة تايوان في تحسين إدارتها لجودة الهواء، طبقا لما ذكرته وزارة البيئة في بيان.

وأضاف بيان الوزارة، أنه كما هو الحال مع رحلتين سابقتين، في 15 و28 فبراير الماضي، فإن رحلات ناسا اليوم الأربعاء إلى تايوان، هي جزء من "مهمة دراسات جنوب شرق آسيا السبعة"، وهو مشروع لمراقبة جودة الهواء، بمختلف أنحاء آسيا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأضافت الوزارة، أن الطائرتين وهما "دي.سي8" و"جي3" وصلتا، حوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تعملان لمدة ساعتين، في السماء فوق تايوان.

وقالت الوزارة، إنها ستواصل التعاون مع ناسا للسماح للطائرات البحثية، بالتحليق فوق تايوان في المستقبل.

وأضافت الوزارة، أنه تم جمع إجمالي 550 عينة من الملوثات، بما في ذلك الأوزون والجسيمات الدقيقة والمركبات العضوية المتطايرة في المهمتين السابقتين.