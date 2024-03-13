صحة غزة: استشهاد 88 مواطنا وإصابة 135 آخرين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفًا و272 شهيدًا، و73 ألفًا و24 مصابًا.



ونوهت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.



واستشهد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال حي تل الهوا بمدينة غزة.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف قرب مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، ما أدى إلى ارتقاء خمسة مواطنين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحية ومحلية بالقطاع، بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال من جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج شمال مدينة غزة.



واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.



وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.



إلى ذلك، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمالي وغربي خان يونس، ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة.



وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلا ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحافظة الوسطى في القطاع، ومدينة غزة.



كما استشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.