مسئول إسرائيلي: إدارة بايدن تحاول الإطاحة بحكومة نتنياهو

اتهم مسئول سياسي إسرائيلي كبير، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولة الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، مشددا على أن إسرائيل ليست "محمية" للولايات المتحدة، ومواطنيها هم من يختارون حكومتهم.



ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأربعاء، عن مسئول إسرائيلي - لم تسمّه - قوله إن "إدارة بايدن تحاول الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأضاف المسئول: "نتوقع من أصدقائنا أن يعملوا على الإطاحة بنظام حماس وليس الحكومة المنتخبة في إسرائيل"، على حد تعبيره.



وأشارت الصحيفة إلى تقرير أمريكي رسمي جاء فيه أن "قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم وكذلك تشكيلته الحاكمة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة التي تنتهج سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية، قد تكون موضع شك".



وأضاف التقرير أن "عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم تعمّق واتّسع بين الجمهور مقارنةً بمستوياته المرتفعة بالفعل قبل الحرب".



وتابع: "نتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته (نتنياهو) وإجراء انتخابات جديدة. وتشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا، أمرٌ محتمل".



وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا في الخلافات بين نتنياهو وبايدن على خلفية الحرب في غزة، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية.