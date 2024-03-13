فشل أول محاولة من جانب شركة خاصة لإطلاق قمر اصطناعي في اليابان



باءت أول محاولة إطلاق قمر اصطناعي من جانب شركة خاصة في اليابان بالفشل في ظل انفجار مركبة الإطلاق.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الأربعاء، أنه بعد قليل من إطلاق مركبة الإطلاق كايرو البالغ طولها 18 مترا، تم تشغيل آلية التدمير الذاتي. ولايزال السبب غير معروف.

وكانت شركة "سبيس ون" ومقرها طوكيو ترمي لأن تصبح أول شركة خاصة ترسل قمرا اصطناعيا إلى المدار من مركز الفضاء التجاري الياباني "سبيس بورت كي" في كوشيموتو في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وجاري التحقيق في ملابسات فشل الإطلاق.

وفي المقابل، نجحت وكالة الفضاء الرسمية اليابانية "جاكسا" في إطلاق مركبة الإطلاق الجديدة "إتش 3" بعد فشل مبدئي. وانطلق الصاروخ الشهر الماضي من الميناء الفضائي الياباني في تانيجاشيما عند الطرف الجنوبي الغربي للأرخبيل الياباني وعلى متنه قمر اصطناعي وهمي وقمرين اصطناعيين صغيرين.

وأرادت جاكسا بعملية الإطلاق الجديدة تبديد الشكوك بشأن موثوقية مركبة الإطلاق الجديدة. وخلال محاولة إطلاق أولى العام الماضي، فشل نظام الدفع في مرحلة الإطلاق الثانية للصاروخ في الاشتعال.

ونظرا لأن المهمة لم يكن لها أي فرصة في النجاح، تم تفعيل التدمير الذاتي بعد الارتفاع.