تراجع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وقالت الإدارة إن المخزون تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 مارس الحالي بمقدار 5ر1 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 3ر1 مليون برميل بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 4ر1 مليون برميل.

وأشارت الوكالة إلى وصول مخزون الخام الأمريكي إلى 447 مليون برميل، وهو ما يقل بنسبة 3% تقريبا عن متوط المخزون في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف التقرير، أن مخزون البنزين تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بنسبة 3% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

في المقابل ارتفع مخزون المكررات النفطية وتشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 900 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي ليقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.