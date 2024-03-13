الرئيس البولندي يدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو

كرر الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الثلاثاء دعوته لأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتخصيص شريحة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدفاع.

كما دعا دودا ، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد غزو روسي منذ أكثر من عامين.

وقال دودا في البيت الأبيض إن "عدوان روسيا على أوكرانيا أظهر بوضوح أن الولايات المتحدة هي القائد الأمني، ويجب أن تظل كذلك. لكن يجب على الحلفاء الآخرين أيضا تحمل المزيد من المسؤولية عن أمن التحالف ككل".

وأضاف دودا، الموجود في واشنطن مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بمناسبة الذكرى 25 لانضمام بولندا إلى الناتو: "لهذا السبب أعتقد أنه من الضروري لجميع دول الناتو زيادة إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويتطلب هدف الإنفاق الدفاعي الحالي لحلف الناتو أن يستثمر الأعضاء ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على المدى الطويل. وتم الاتفاق على ذلك في الصيف الماضي.

وكان الهدف السابق يتطلب من الدول الأعضاء الاقتراب من هدف 2% بحلول عام 2024.

وأنفقت بولندا نفسها 9ر3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي ، وفقا لأرقام الناتو.

يشار إلى أن بولندا حليف وثيق للولايات المتحدة وواحدة من أقوى داعمي أوكرانيا في حربها مع روسيا. وترى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي نفسها مهددة من قبل روسيا وتعيد التسلح من خلال استثمار مبالغ كبيرة في جيشها.