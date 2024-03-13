مقتل عدة أشخاص في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا واشتعال النار في مصفاة للنفط

ذكرت السلطات المحلية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في تجدد الهجمات الروسية، في مناطق مختلفة بأوكرانيا، الليلة الماضية، فيما أبلغت السلطات الروسية عن اشتعال النيران في مصفاة لتكرير النفط، بعد هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية.

وقالت الإدارة الإقليمية على تطبيق/تليجرام/ إنه تم انتشال عشرة أشخاص، من تحت الأنقاض، بعد تضرر مبنى سكني، في مدينة "سومي" شمال أوكرانيا، بشكل بالغ، بسبب هجوم بطائرة روسية بدون طيار.

وأضافت الإدارة الإقليمية، أن ثمانية منهم أصيبوا بجروح متفاوتة، بحسب معلومات أولية.

وتابعت الإدارة، أن 30 شقة من المبنى المكون من خمسة طوابق، تضررت في الهجوم، ونصفها تعرض لدمار كامل.

جاء ذلك، بعد إصابة خمسة أطفال، في هجوم بقنبلة، في منطقة "فيليكا بيساريفكا"، طبقا لما أعلنته إدارة سومي الإقليمية في وقت سابق.