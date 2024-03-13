بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن العدد المطلوب من المندوبين للترشح لدورة جديدة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأمريكيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية جورجيا.

وتجاوز بايدن عدد أصوات المندوبين المطلوبة البالغ عددها 1968 صوتا لتأمين ترشيح الحزب الديمقراطي.

ونظرا لعدم وجود منافسة جادة لبايدن /81 عاما/ في حزبه، بات من المؤكد بالفعل أن يكون المرشح عن الحزب الديمقراطي. وسيتم إعلان ترشيحه رسميا في مؤتمر للحزب في آب/أغسطس.

وأصبح من شبه المؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر ستكون الآن إعادة لسباق 2020، الذي هزم فيه بايدن سلفه دونالد ترامب.

وانسحب آخر منافس لترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة حاكمة ولاية ساوث كارولاينا، نيكي هيلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يحصل ترامب على أصوات المندوبين اللازمة حسابيا لتأمين ترشحه عن الحزب حتى الآن.