شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد+1 مفاجأة الدكتورة ملك للدكتور أحمد "شريف سلامة"، ونظمت حفل عيد ميلاده داخل عيادته وقامت بإهدائه ساعة، وأخبرته أن دفعتها كلها تحسدها أنها تتدرب معه، وأحضرت له تورته دارك شوكلت كما يحبها هو، وتنسى ليلى "دينا الشربيني" عيد ميلاد أحمد زوجها، وتعتذر له، ولكنه يقدر ذلك نظرًا لانشغالها مع أبنائهما.

وفي مشهد آخر نجد جوكا تقول لخالد "احنا اتكلمنا فى الموضوع ده قبل كده واتفقنا أن احنا منفتحهوش تانى، ليرد عليها "، وأنا ساعتها عملتلك اللى أنتى عايزاه مع أنى مكنتش مقتنع، بس لما فكرت لقيت أنه مفيش سبب واحد فى الدنيا يخلينا منبقاش مع بعض، لترد هي عليه "لا فيه مليون سبب يخلينا منبقاش مع بعض أولهم زوزو، احنا قربنا من بعض عشان احنا الاتنين ظروفنا كانت متلخبطة، أنا كنت طالعة من علاقة، وأنت وزوزو كنتوا لسه سايبين بعض".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

العمل من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.