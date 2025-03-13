 الإمارات ترحب باستضافة السعودية محادثات أمريكا وأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات ترحب باستضافة السعودية محادثات أمريكا وأوكرانيا


نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 7:41 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 7:41 ص

رحبت دولة الإمارات العربية باستضافة السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف التوترات وإيجاد حل شامل ومستدام للصراع بين روسيا وأوكرانيا.


وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الأربعاء بالجهود التي قامت بها السعودية ، في هذا الصدد، معربة عن الأمل في أن تمهد المحادثات الطريق لإنهاء المعاناة، ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة الإنسانية.

ودعت الوزارة إلى مواصلة مسار السلام وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار، مؤكدة أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل النزاعات.


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