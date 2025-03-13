مجلس الوزراء اللبناني يقر التعيينات العسكرية والأمنية

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، التعيينات العسكرية والأمنية.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر التعيينات العسكرية والأمنية، وعيّن العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.

وأعلن مرقص، عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل لدرس آلية التعيينات الإدارية.

وأكد أن التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات.

وقال رئيس الجمهورية جوزف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات وأن يقدم إلى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 أشهر".

وأطلع الرئيس عون، مجلس الوزراء على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مضيفا أن وفد الصندوق ركز خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان.

واعتبر الرئيس عون، أن الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها.

وأكد وفد الصندوق، ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة.

وأشار إلى أن الصندوق شدّد على إقرار قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".

وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية.

وأضاف الرئيس عون: "بالأمس تم اطلاق أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

وانعقدت صباح اليوم جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.