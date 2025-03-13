زد يبدأ مرحلة تجنب الهبوط باكتساح غزل المحلة

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قاد شادي حسين فريقه زد لفوز كاسح على غزل المحلة بنتيجة 3-0 في أولى مباريات الفريقين ضمن مجموعة تجنب الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

تقدم زد على غزل المحلة بنتيجة 1-0 في الدقيقة 30 عن طريق شادي حسين.

وسجل شادي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، ليتقدم زد على غزل المحلة بنتيجة 2-0.

وعاد شادي حسين ليُدون على الهاتريك بعدما سجل الهدف الثالث في شباك غزل المحلة، لتصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 74.

ورفع زد رصيده إلى 24 نقطة بجدول ترتيب الدوري، بينما يظل غزل المحلة عند 17 نقطة (وذلك بعد إضافة نقاط الدور الأول).