 زد يبدأ مرحلة تجنب الهبوط باكتساح غزل المحلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زد يبدأ مرحلة تجنب الهبوط باكتساح غزل المحلة

محمد جلال
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 1:58 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 2:00 ص

قاد شادي حسين فريقه زد لفوز كاسح على غزل المحلة بنتيجة 3-0 في أولى مباريات الفريقين ضمن مجموعة تجنب الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

تقدم زد على غزل المحلة بنتيجة 1-0 في الدقيقة 30 عن طريق شادي حسين.

وسجل شادي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، ليتقدم زد على غزل المحلة بنتيجة 2-0.

وعاد شادي حسين ليُدون على الهاتريك بعدما سجل الهدف الثالث في شباك غزل المحلة، لتصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 74.

ورفع زد رصيده إلى 24 نقطة بجدول ترتيب الدوري، بينما يظل غزل المحلة عند 17 نقطة (وذلك بعد إضافة نقاط الدور الأول).


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