مصرع طفلين فى حريق بمنزل قبل الإفطار ببنى سويف

لقي طفلان مصرعهما قبل دقائق من الإفطار إثر نشوب حريق في غرفة فوق سطح منزلهما بقرية طحا البيشة، بمركز ببا جنوب بنى سويف حيث كانا يلهوان بعيدان الكبريت.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من الأجهزة الأمنية بلاغًا بورود بلاغا للواء محمد الخولى مدير البحث الجنائي، يفيد باندلاع الحريق في غرفة على سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق، أثناء قيام الطفلين ريتاج 4 سنوات ومحمود 6 سنوات، باللعب بالكبريت مما أدى إلى اشتعال النيران في الغرفة.

وتمكنت فرق الإسعاف من نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث أكدت التحقيقات الأولية أن الحريق ناتج عن لهو الطفلين بالكبريت، مما أدى إلى وفاتهما في الحال وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الأسرة لم تلاحظ أي شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين وطلب تحريات المباحث للتحقق من الملابسات.