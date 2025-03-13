مكتب رئيس الوزراء المجري: نتنياهو يعتزم زيارة المجر رغم مذكرة الاعتقال الدولية

قال وزير مجري، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور المجر في الأسابيع المقبلة، رغم مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وذكر مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، جيرجيلي جولياس، في مؤتمر صحفي في بودابست، إنه من المرجح أن يزور نتنياهو المجر قبل عيد الفصح، الذي يصادف هذا العام 20 أبريل.

وكان أوربان، وهو شعبوي يميني وحليف مقرب من نتنياهو، قد تعهد في وقت سابق بتجاهل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهما أعلى محكمة لجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، بـ"التدخل في صراع دائر لأغراض سياسية".

ويُذكر أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل المجر، ملزمة باعتقال المشتبه بهم الذين يواجهون مذكرات توقيف إذا وطأت أقدامهم أراضيها، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لفرض ذلك.

وأعلنت عدة دول أوروبية أعضاء في المحكمة أنها ستنفذ مذكرة التوقيف إذا دخل نتنياهو أراضيها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف في نوفمبر بحق نتنياهو، بالإضافة إلى وزير دفاعه السابق، بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب في غزة.