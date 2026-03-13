مقتل 4 أشخاص إصابة آخرين إثر ضربة بمسيرة في السودان قرب الحدود مع تشاد

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن انفجارات ضخمة سببتها ضربة وجهتها مسيرة على سوق بإقليم دارفور قرب حدود السودان مع تشاد اليوم الخميس أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ما يربو على 24 مدنيا.

وألقت المنظمة باللائمة في الضربة على الجيش، مشيرة إلى أن المسيرة ضربت مستودعات النفط في سوق أديكونج الحدودي غربي دارفور، في ثاني ضربة مميتة بمسيرة في أديكونج في غضون أقل من شهر.

وقال جادو مامادو، رئيس بعثة منظمة أطباء بلاد حدود في تشاد إن 23 شخصا أصيبوا، من بينهم سبعة أطفال وأربع نساء.

وانزلقت السودان إلى الحرب في أبريل 2023 بعد أن تحولت التوترات المتصاعدة بين قوات الدعم السريع والجيش إلى قتال اندلع في الخرطوم ثم امتد إلى أنحاء البلاد. وأسفرت الحرب المدمرة عن مقتل أكثر من40 ألف شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة، لكن منظمات الإغاثة تشير إلى أن هذا العدد أقل من الواقع، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بأضعاف.