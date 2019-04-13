داعش تعلن مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن 20 قتيلا في باكستان

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أعلن مسلحو تنظيم تالدولة الاسلامية "داعش" اليوم السبت مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري وقع في جنوب غرب باكستان أمس الجمعة، وخلف 20 قتيلا وعشرات المصابين.

وأدلت الجماعة المسلحة بمسؤوليتها في بيان تقاسمته مع وسائل الإعلام اليوم السبت.

كما أعلنت اسم وصورة المفجر الانتحاري المزعوم.

فجر انتحاري نفسه أمس في سوق للفاكهة تديره وتتردد عليه الأقلية الشيعية بمدينة كويتا.

وأصيب نحو 50 شخصا في الهجوم الذي استهدف مجتمع الهزاره المهمش.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أفراد الهزاره، من بينهم النساء والأطفال، ينظمون اعتصاما في كويتا، مطالبين بإجراءات أمنية أفضل لشعبهم منذ أمس.

وأدان رئيس الوزراء عمران خان الهجوم وطلب من السلطات "زيادة الإجراءات الأمنية للسكان".

يشار إلى أن كويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان ولكنه الأكثر اضطرابا حيث يتاخم أفغانستان وإيران وغالبا ما يتم استهدافه من جانب المسلحين الإسلاميين والمتمردين من نفس الإقليم.