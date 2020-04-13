اقتراب انتهاء مهلة تشكيل حكومة إسرائيلية  

اقترب الموعد النهائي المحدد لتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل من نهايته بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين (2200 بتوقيت جرينتش).

ورفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم الأحد طلبًا من بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض من تيار الوسط في البلاد، لمنحه المزيد من الوقت مع اقتراب انتهاء المهلة. وكان جانتس قد طلب تمديد الموعد لأسبوعين إضافيين.

وتأكد صعوبة تشكيل الحكومة بعد اجراء انتخابات متتالية غير حاسمة في البلد المنقسم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي يوم الأحد أن ريفلين أبلغ جانتس أنه "في الظروف الحالية لن يكون من الممكن تمديد الفترة المخصصة له لتشكيل الحكومة".

يشار إلى أن جانتس هو المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو.

وكان حزب "أزرق أبيض" وحزب ''الليكود '' بزعامة نتنياهو يقتربان من الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة قبل عطلة عيد الفصح اليهودي التي بدأت يوم الأربعاء، ولكن في النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي، فإن تفويض تشكيل الحكومة يذهب إلى البرلمان الإسرائيلي، الكنيست.