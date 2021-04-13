محلية سمالوط تطرح كيلو اللحمة بـ90 جنيها للتخفيف عن كاهل المواطنين

قال هاني الخولي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي قلوصنا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إن الوحدة واصلت جهودها في طرح وبيع لحوم بلدية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ محلات الجزارين وبالتعاون معهم، وذلك لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك، وتخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأضاف الخولى، في تصريحات صحفية، أن الوحدة شكلت حملة لبيع اللحوم بسعر مخفض بالتنسيق مع الجزارين، وقد انطلقت صباح اليوم بقرية التوفيقية التابعة لمجلس قروي قلوصنا بسمالوط، بالتعاون مع الجزارين بالقرية، حيث يتم بيع كيلو اللحمة بسعر مخفض بـ90 جنيها بدلا من 130 جنيها.

وأشار رئيس قروي قلوصنا، إلى أن الوحدة المحلية، تواصل حملات النظافة والإزالات والتجميل حفاظاً على المظهر الجمالي حيث تم رفع تراكمات القمامة بمدخل قرية الجزائر قلوصنا ودفش وطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم متابعة إنارة الشوارع الرئيسية وإنارة طريق قرية قلوصنا - الجزائر وتمهيد الطرق المؤدية للقرى جسر الطرادى.