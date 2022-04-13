عودة الدبلوماسيين التشيك إلى كييف في إظهار للتضامن وسط حرب أوكرانيا

عاد الدبلوماسيون التشيك إلى كييف اليوم الأربعاء في إظهار للتضامن وسط حرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في براغ إنه تم رفع العلم التشيكي أمام مبنى السفارة. وأوضحت أن هذه خطوة من عدة خطوات لطمأنة أوكرانيا بأنها تحظى بدعم جمهورية التشيك.

كانت جمهورية التشيك قد نقلت موظفي سفارتها في كييف إلى مناطق آمنة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقبل أقل من شهر، زار رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا كييف مع نظيريه البولندي والسلوفيني. وتدعم الحكومة المحافظة الليبرالية بقيادة فيالا أوكرانيا بشحنات أسلحة ومساعدات إنسانية.