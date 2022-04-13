وزيرة الخارجية الألمانية تأسف لإلغاء زيارة الرئيس الألماني لكييف

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن أسفها لإلغاء الحكومة الأوكرانية زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف.

وفي إشارة إلى شتاينماير، قالت بيربوك على هامش زيارتها للعاصمة المالية باماكو: "تحدثنا عن هذه الزيارة معا وكنت أعتقد أنها ستكون مُجدية... لقد أوضح الرئيس الألماني بالفعل أنه يأسف لعدم تمكنه من السفر. أنا آسفة لذلك أيضا... الأمر الواضح هو أننا نقف تماما إلى جانب أوكرانيا. ندعم ونتضامن تماما مع أوكرانيا في دفاعها على الأرض".

ورفضت الحكومة الأوكرانية زيارة شتاينماير للعاصمة كييف أمس الثلاثاء. وقال شتاينماير في وارسو إنه مستعد للقيام بالزيارة، لكن من الواضح أن هذا لم يكن مرغوبا فيه في كييف.

وكان من المخطط القيام بزيارة تضامنية مشتركة مع رؤساء دول بولندا ودول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وسافر رؤساء الدول الأربعة في النهاية إلى أوكرانيا بدون الرئيس الألماني.

وعقب رفض زيارة شتاينماير، دعت أوكرانيا المستشار الألماني أولاف شولتس لزيارة كييف.