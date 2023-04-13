رئيس وزراء أرمينيا: ملتزمون بحل أزمة ناجورنو قره باغ من خلال المفاوضات

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن أرمينيا لا تزال ملتزمة بالحل السياسي لتسوية أزمة ناجورنو قره باغ وتسوية العلاقات مع أذربيجان من خلال المفاوضات.

وقال باشينيان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية - إنه على الرغم من كل الصعوبات، ما زلنا ملتزمين ومشاركين في سياسة حل جميع القضايا الإقليمية، ونزاع ناجورنو قره باغ والعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان من خلال المفاوضات.

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني، عن استعداد بلاده لافتتاح الاتصالات الإقليمية الاقتصادية والنقل بناءً على المبادئ التي وضعتها يريفان سابقًا، مُضيفًا: "أننا مستعدون أيضًا لترسيم الحدود على أساس اتفاقيتي براغ وسوتشي".

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكمًا يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.