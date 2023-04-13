الحكومة الألمانية توافق على توريد بولندا مقاتلات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن الحكومة الألمانية وافقت على توريد بولندا طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

كانت بولندا قدمت طلبا بهذا الخصوص، اليوم، وردت ألمانيا بالإيجاب على الطلب في غضون ساعات قليلة.

ورحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان بالقرار وقال: "هذا يوضح أن من الممكن الاعتماد على ألمانيا".

وتتعلق هذه الخطوة بخمس طائرات ميج-29 كانت ألمانيا سلمتها إلى بولندا في عام 2003، وكان الجيش الألماني حصل على هذه الطائرات من مخزونات الجيش الشعبي الوطني في ألمانيا الشرقية السابقة.

وعلى هامش زيارة لجنود بلاده في مالي غربي أفريقيا، كان بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أكد في وقت سابق من بعد ظهر اليوم وصول الطلب من بولندا، وقال إن ديوان المستشارية يقوم بالتنسيق حاليا مع وزارة الدفاع وغيرها من الجهات المعنية بالأمر، "والوعد هو أنه سيصدر رد لشركائنا البولنديين خلال اليوم".

وأحجم بيستوريوس عن التصريح بشأن ما إذا كان يؤيد طلب بولندا أم لا وهو بعيد في مالي، وأشار إلى أن لديه رأيا حول الأمر، واستدرك قائلا: "ولكن ليس كل رأي يتبناه المرء يجب أن يعلنه للعامة".

يشار إلى أن وزير الدفاع الألماني يعد مؤيدا كبيرا لدعم أوكرانيا بكافة السبل المتاحة.

كانت ألمانيا باعت لبولندا في بداية الألفينات 22 طائرة ميج-29 حصل عليها الجيش الألماني بعد سقوط جدار برلين. وكان ياتشك زيفيرا مستشار الأمن للرئيس البولندي اندريه دودا قال في نهاية مارس الماضي إن سلاح الجو البولندي لا يزال لديه ما يقرب من 12 طائرة من هذه الطائرات.

وكان عقد تسليم هذه الطائرات ينص على أن نقل هذه الطائرات إلى جهة ثالثة يتطلب موافقة كتابية من ألمانيا. وهذا ما اضطر بولندا إلى الحصول على موافقة من ألمانيا قبل تسليم الطائرات إلى أوكرانيا.

وربما يرجع سرعة برلين في اتخاذ القرار إلى رغبتها في تجنب تكرار التعرض لانتقادات من جانب حلفائها الشرقيين على غرار ما كان في السنة الأولى للحرب، حيث اتهمها هؤلاء الحلفاء بالتردد الزائد عن الحد حيث شاع اتهام هؤلاء الحلفاء للحكومة الألمانية بالتردد طويلا وتقديم مساعدات أقل من اللازم لأوكرانيا.

كانت بولندا أعلنت في الشهر الماضي توريد طائرات مقاتلة طراز ميج-29 إلى أوكرانيا لدعمها في التصدي للهجوم الروسي.

وإضافة إلى المقاتلات، أعلنت بولندا في شهر فبراير الماضي عن تسليم أوكرانيا أربع دبابات وتعتزم تزويد كييف بما إجماليه 14 دبابة ليوبارد أيه 2.

يشار إلى أن بولندا أعلنت في فبراير الماضي تسليم أوكرانيا أربع دبابات وتعتزم تزويد كييف بما إجماليه 14 دبابة ليوبارد أيه 2.

وتأتي عمليات التسليم دعما لأوكرانيا في جهودها للتصدي للغزو الروسية لأراضيها.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن خطة تسليم الدبابات إلى أوكرانيا لتعزيز قدراتها القتالية محكوم عليها بالفشل وسوف تسبب مشاكل لحلف شمال الأطلسي (الناتو).