 شباب ورياضة شمال سيناء تشارك في المنتدى الوطني لبناء الوعي - بوابة الشروق
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شباب ورياضة شمال سيناء تشارك في المنتدى الوطني لبناء الوعي

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى سنجر:
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:26 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:26 ص

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع الكيان الشبابى "اتحاد تحيا مصر" الحوار الوطني للشباب، والذى تم تنفيذه بالمدينة الشبابية في العريش في شمال سيناء.

وتخلل الحوار الوطنى ورش عمل وجلسات تدريبية متنوعة حول دعم الاقتصاد المصرى، كما تم التدريب على عدة محاور أساسية، منها: "ماهية الشمول المالى والتحول الرقمى، كيفية عمل السيرة الذاتية، التأهيل لسوق العمل الحر".

ونفذ الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادى، ويهدف إلى تنمية الوعى وحث الشباب على المشاركة الوطنية، ومناقشات الشباب حول أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، جمع الحلول والمقترحات من خلال الحوار الديمقراطى البناء، تقديم الدعم الاقتصادى واستثمار الفرص التى تواجه الشباب في سوق العمل الحر.

واستمرت الفعاليات لمدة تجاوزت ال٣ ساعات، وتمت التوصيات بتسجيل مخرجات المنتدى ويتم عرضها على المسئولين.

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