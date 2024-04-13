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أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، خروج كل آبار المياه بالحقل الشرقي عن الخدمة بعد انقطاع الكهرباء عنه.

وذكرت إدارة جهاز منظومة «النهر الصناعي» الليبية، في بيان، أنه تم انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار البيان إلى أنه سيترتب على ذلك انخفاض بمعدلات الإنتاج اليومي.

وأفاد البيان باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء بهذا الخصوص.

وأوضح البيان أنَّ فرق التشغيل والصيانة باشرت بإعادة شحن المحطات الكهربائية المُغذية للحقل والبدء بتشغيل الآبار والمضخات الرئيسية تدريجيا.

وتصل أطوال منظومة «الحساونة الجفارة» للمياه إلى 1676 كيلو مترا لنقل 2.5 مليون متر مكعب من المياه العذب يومياً.

وتعتبر منظومة «الحساونة سهل الجفارة» للمياه أحد قطاعات وآبار منظومات المياه الكبرى التابعة لمشروع النهر الصناعي، الذي أسسه رئيس البلاد الراحل معمر القذافي، في ثمانينيات القرن الماضي.

وهذا النهر الصناعي بمثابة مشروع ضخم لإنشاء شبكة أنابيب لنقل المياه العذبة من الصحراء الكبرى في ليبيا إلى مدن ليبية عدة ويصنف من أكبر مشاريع الري بالعالم.

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