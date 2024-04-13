قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها تشعر بالضيق إذا قدمت دورًا غير جيد، لافتة إلى أن الأمر يُشعرها بأنها لم تؤدِ مهمتها كما ترغب.

وأضافت خلال لقاء لفضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة: «أنا شايفة بصراحة في مسلسل (بـ100 راجل) كان عندي أحسن بكتير».

وأعربت عن حزنها لأنها لم تعمل مع الفنانة روجينا هذا العام، معقبة: «هي إنسانة جميلة وبحبها أوي، من توفيق ربنا أنك تشتغل مع ناس بتحبك بجد وعاوزة تديك حقك والنور ييجي عليك».

وأشارت إلى أن روجينا صاحبة ترشيحها لتقديم دور بمسلسل «ستهم»، الذي عُرِض خلال موسم رمضان 2023، متوجهة بالشكر إلى الفنانة عما قدمته لها.

وتحدثت كذلك عن تعاونها مع الفنان محمد هنيدي، بفيلم «مرعي البريمو»، قائلة: «هو أستاذي وأخويا الكبير، عارف أد إيه بحبه وبحترمه».

ولفتت إلى أن «هنيدي» شخصية متواضعة ومتدينة بفطرتها، مستطردة: «تحب تقعد معاه في الحقيقة وتتكلم معاه، عنده نظرة وذكي جدا وبيعرف يوظف اللي قدامه صح، ربنا يزيده من القبول والنجاح ويبارك له».