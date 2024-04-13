برشلونة ينتصر على قادش بهدف جواو فيليكس

واصل نادي برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني بعد الفوز الذي حققه على قادش بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

برشلونة افتتح التسجيل في الدقيقة 37 بعد ضربة ركنية حاول أن يشتتها مدافع قادش لكن الكرة مرت من فوق رأسه ووصلت عند جواو فليكس لعبها بضربة مقصية رائعة على يمين حارس قادش إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1-0.

النتيجة، يواصل برشلونة مطاردة ريال مدريد في صدارة الليجا، حيث رفع البارسا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن الملكي المتصدر (78 نقطة)، بينما يظل قادش في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.