جيش الاحتلال: إيران وسّعت رقعة الحرب لتصبح صراعا إقليميا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إيران وسّعت رقعة الحرب لتصبح صراعًا إقليميًّا.

وادعى خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن إيران دعّمت هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، ودعّمت حزب الله في توسيع الحرب في الثامن من أكتوبر، كما دعّمت ما سماها المليشيات في العراق وسوريا فضلا عن الحوثيين في اليمن.

وزعم أن إيران من أكثر الدول رعاية للإرهاب، معتبرا أن ما سماها شبكة الإرهاب لا تهدد السكان في إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا وحسب.

وأوضح هاجاري، أن إيران تغذي الحرب في أوكرانيا، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن تقديم طهران مسيرات لروسيا لاستخدامها في الحرب.

وكانت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أعلنت أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قائلة: «احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي اس أريز خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز».

وأضافت أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر، ويتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

يُشار إلى تحديد موقع السفينة آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.