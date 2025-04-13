رئيس الإكوادور المنتهية ولايته ومحامية يسارية يتنافسان مجددا على منصب الرئاسة في جولة إعادة

يصوت الإكوادوريون، اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد، ويواجهون الاختيار بين الرئيس الحالي دانييل نوبوا والمحامية اليسارية لويزا جونزاليس.

وتعهد كل من نوبوا، المليونير الشاب المحافظ، وجونزاليس، المحامية اليسارية، بطرح حلول لجرائم الابتزاز والقتل والاختطاف وغيرها من الجرائم التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية بعد خروج الإكوادور من جائحة كورونا.

توقع المحللون أن تشهد انتخابات اليوم الأحد تقاربا شديدا في النتائج.

ويشار إلى أن هذه تعد ثاني جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في غضون أقل من عامين، في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، حيث يعتبر التصويت إلزاميا.

وكان نوبوا قد فاز على جونزاليس في جولة الإعادة للانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر 2023، وتقدم المرشحان إلى جولة اليوم الأحد بعد حصولهما على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أُجريت في فبراير".

وكان نوبوا قد حصل على 17ر44% من الأصوات، في حين حصلت جونزاليس على 44%.